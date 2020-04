Kto nie musi płacić ZUS? Dla kogo postojowe? Oto zmiany w Tarczy Antykryzysowej

Nowelizacja tarczy antykryzysowej to łącznie kilkadziesiąt nowych pozycji w rządowej specustawie. Do najważniejszych zmian zaliczyć można rozszerzenie zwolnienia z płatności składek ZUS o większe firmy - mogą to zrobić przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 osób (wcześniej było to 9 osób).