Awantura wokół gotówki. B. minister w rządzie PiS: obroniliśmy ją w poprzedniej kadencji

Unia Europejska chce ograniczyć płatności gotówkowe do 10 tys. euro, aby sprawniej walczyć z przestępczością. Minister Finansów uznał to działanie za "zasadne", co spotkało się z wieloma komentarzami. Były minister Marcin Warchoł wskazał, że poprzedni rząd obronił gotówkę i będzie dalej jej bronił.