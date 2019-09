Bitcoin zjeżdża ostro w dół. Ponad tysiąc dolarów w jeden dzień

Środa przynosi spadki notowań bitcoina. Najpopularniejsza na świecie kryptowaluta przed południem traciła na wartości nieco ponad 3 proc. Gdyby to była tradycyjna waluta , mówilibyśmy o panice wśród inwestorów. Bitcoin przyzwyczaił jednak do dużo większych zmian.

Z ostrym zjazdem mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich 24 godzin. We wtorek nieoczekiwanie kurs bitcoina spadł z niecałych 9800 dolarów do blisko 8400 dolarów. Dla inwestorów to oznacza straty rzędu 14 proc.