DasCoin to miał być drugi bitcoin. Kryptowaluta praktycznie bezwartościowa

Sukces bitcoina sprawił, że błyskawicznie zaczęły powstawać podobne kryptowaluty . Ogromne kontrowersje wzbudził DasCoin. Jego twórcy zapowiadali, że będzie to następca bitcoina. Organizowane były nawet wielkie imprezy, na których kryptowalutę miały reklamować m.in. gwiazdy show biznesu.

Przed projektem DasCoin w tym roku ostrzegał UOKiK. Urzędnicy zakwalifikowali go jako piramidę finansową. Według UOKiK spółka CL Singapore, która wprowadza na rynek DasCoin i zachęca do zakupu licencji, sprzedaje tylko puste obietnice. Poprzez zakup specjalnej licencji (od 100 euro do 25 tys. euro), nabywcy nie otrzymują więc żadnych materialnych towarów, rzeczywiście świadczonych usług lub konkretnych wartości niematerialnych.