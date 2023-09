Chciał skorzystać z dopłaty na pompę ciepła. Urzędnicy pokazali mu, kto tu rządzi

kasa pusta 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Rządzący są mocni tylko w hasłach . Występowałem w sprawie wymiany pieca, a później instalacji pompy ciepła: najpierw nie było umowy z władzami wyższymi, później - średnia na osobę . Chwalą się możliwościami dopłat, ale są one nieosiągalne dla biednych i tych ciut bogatszych . Kto i z czego ma wyłożyć kilkadziesiąt tysięcy na modernizację z wątpliwą nadzieją na częściowy zwrot ? Byłoby inaczej, gdyby to władze lokalne zabezpieczały dostęp to tańszych materiałów i wykonawców, biorąc na siebie ewentualny zwrot poniesionych kosztów . Może by się coś ruszyło, gdyby Polska miała dostęp do środków unijnych . Nie przy tym rządzie ...