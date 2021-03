Emerytury wzrosną przez wzrost liczby zgonów? Prezes ZUS wyjaśnia

W trakcie pandemii wiele osób umiera przedwcześnie, to wpływa na statystykę. Skraca się przewidywana długość życia. Czy to oznacza, że emerytury wzrosną? - Tablice trwania życia są kluczowe dla tego mianownika. Przypomnijmy, w liczniku jest nasz kapitał emerytalny, czyli ile składek odprowadziliśmy przez cały okres aktywności zawodowej, a właśnie do mianownika przyjmujemy te tablice trwania życia - powiedziała w programie "Newsroom" prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. - Główny Urząd Statystyczny opublikował tablice życia na podstawie danych dotyczących śmiertelności w 2020 roku. Odnotowano 67 tys. zgonów więcej niż rok wcześniej. To spowodowało spadek przewidywanego średniego dalszego trwania życia. Rzeczywiście mianownik będzie niższy dla 60-latków, a to oznacza wyższe emerytury - dodała.