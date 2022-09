Fatalne wyniki rynku kredytów hipotecznych. Da się jeszcze coś uzyskać?

dewelobangste... 10 godz. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

Budowa mieszkań jest prosta jak konstrukcja cepa — nie można tego absolutnie porównać do budowy dróg itp — tam macie tysiące właścicieli, kwestie badań środowiskowych, badania gruntowe, projektowanie, uzgodnienia, przebudowy gaz woda energetyka, pozwolenia wodne, nadzór, często tunele potężne trudne inwestycje, często na niskich marżach 5 - 7% Taka wiec budowa mieszkań to pikuś, dla władz dla samorządów, dla nadzoru. Można robić projekty typowe, co daje przewidywalność, prefabrykacje. Przetarg na generalnego i mamy mieszkania po kosztach wytworzenia, po co dawać deweloperowi 30 - 40 % przebitki ?? Czyżby nasza władza od początku lat 90 tych, nie wiedziała, co zrobić by Polakom, zbudować tanie mieszkania ? a może ci u gory są skorumpowani dewelo - bangsterką (hipoteki)