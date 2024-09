Kolejne tąpnięcie w Niemczech. Produkcja przemysłowa ostro w dół

Branża motoryzacyjna mocno w dół

Energochłonne gałęzie przemysłu również dotknięte spadkiem

Wzrost niemieckiego eksportu i importu w lipcu 2024 roku

Eksport w góręRaport Destatis szczegółowo analizuje handel Niemiec z różnymi grupami państw. Jak czytamy, "do państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) w lipcu 2024 roku wyeksportowano towary o wartości 72,1 miliarda euro, a zaimportowano towary o wartości 59,3 miliarda euro, po uwzględnieniu korekt sezonowych i kalendarzowych". Eksport do krajów UE wzrósł o 3,3 proc., a import z tych krajów o 5,3 proc. w porównaniu z czerwcem 2024 roku .

Jeśli chodzi o handel z państwami spoza UE, Destatis informuje, że "do państw trzecich w lipcu 2024 roku wyeksportowano towary o wartości 57,9 miliarda euro, a zaimportowano towary o wartości 53,9 miliarda euro, po uwzględnieniu korekt sezonowych i kalendarzowych". W porównaniu z czerwcem 2024 roku "eksport do państw trzecich spadł o 0,2 proc., a import z tych państw wzrósł o 5,6 proc.".

Rośnie eksport do Rosji, spada do Chin

Raport wskazuje na kluczowych partnerów handlowych Niemiec. Jak podaje Destatis, "najwięcej niemieckich towarów wyeksportowano w lipcu 2024 roku do Stanów Zjednoczonych. Eksport do tego kraju, po uwzględnieniu korekt sezonowych i kalendarzowych, spadł o 1,7 proc. w porównaniu z czerwcem 2024 roku, osiągając wartość 12,7 miliarda euro". Jednocześnie "eksport do Chińskiej Republiki Ludowej spadł o 8,0 proc. do 7,3 miliarda euro, a eksport do Zjednoczonego Królestwa zmniejszył się o 2,7 proc. do 6,4 miliarda euro".