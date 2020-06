Kursy walut. Euro z celem ustawionym na 4,50 zł

Kurs euro piątek zakończył w okolicach 4,468, co pokazuje osłabienie naszej waluty w perspektywie całego tygodnia. Na rynku głównej pary walutowej EUR/USD oscyluje poniżej 1,12.

Na rynki oddziałuje obecnie szereg sprzecznych czynników, osłabiając apetyt na ryzyko, choć na razie nie prowadzących do wyraźnego zwrotu w kierunku bezpiecznych przystani. Zaskakująco silne dane z USA, zapewnienia o wsparciu fiskalno/monetarnym i postępy w pracach nad lekarstwami na COVID-19 konfrontowane są z obawami o wystąpienie drugiej fali zachorowań z mieszanką ryzyk geopolitycznych (napięte stosunki miedzy Chinami i Indiami, zagrożenie zerwaniem stosunków USA z Chinami).

Patrząc ogólnie na zachowanie się rynków w ostatnim czasie można było odnieść wrażenie, że inwestorzy szukają nowego poziomu równowagi, który z jednej strony będzie uwzględniał utrzymującą się stymulację monetarno-fiskalną, a z drugiej ryzyka związane z COVID-19 (m.in. obawy, że powrót do izolacji społecznej jest jedyną formą ograniczenia transmisji wirusa z nowych ognisk).

Rynek nie uniknął jednak zaskoczenia, po tym jak po raz pierwszy oficjalnie zwrócono uwagę na zbyt, w ocenie Rady, mocnego jak na obecne warunki złotego. W opublikowanym komunikacie uwagę przykuło stwierdzenie, że choć Rada widzi poprawę nastrojów wynikającą ze złagodzenia przeciwepidemicznych restrykcji, co powinno znaleźć pozytywne przełożenie na gospodarkę, to jednak tempo ożywienia może ograniczać - jak podkreślono - "brak wyraźnego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP".