Kursy walut. Kolejne biliony Bidena

W innych miejscach na całym świecie również wydaje się dużo, ale nie są to tak gigantyczne kwoty, a w szczególności rządy przejmują się zbyt dużym zadłużeniem.

Biden znalazł tym razem inny sposób – podatki. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych przede wszystkim chce dużych zmian w podatku od zysków kapitałowych. Ten podatek ma być podniesiony o 100 proc., do stawki niemal 40 proc. dla zysków z giełdy przekraczających 1 milion dolarów.

Kwota wydaje się być spora, więc nie powinna robić różnicy. Z drugiej strony płacić od takiej kwoty 400 tys. podatku, a nie 200 tys. podatku tylko dlatego, że uzyskało się przewagę na rynku dzięki swoim umiejętnościom i decyzjom? Wielu inwestorom się to nie podobało, czego wynikiem była silna wyprzedaż na Wall Street w miniony czwartek.

Z drugiej strony cel tych środków jest oczywiście szczytny. Biden chce przeznaczyć 1 bilion dolarów na walkę z ubóstwem oraz edukację. Do tego wszystkiego Biden chce podniesienia najwyższego progu podatkowego, czy również podnieść podatek korporacyjny. Plan ten ma zostać przedstawiony w tym tygodniu, choć wielu centrystów wśród Demokratów zasiadających w Senacie może mieć problem z tak drastycznymi podwyżkami podatków.

W takim wypadku zachowanie dolara nie byłoby jednoznaczne. Niemniej niepewność co do amerykańskiej gospodarki prawdopodobnie doprowadziłaby do jego słabości.