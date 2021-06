Kursy walut. Kolejny bank centralny podniesie stopy?

Ten fakt może powstrzymać zapędy banku centralnego do komunikowania zmian. Do tej pory przedstawiciele Banku byli ostrożni, choć rynek zaczął wyceniać już podwyżkę na przyszły rok. Wydaje się jednak, że Bank poczeka na pełne otwarcie i jego efekty w gospodarce. Decyzja o godzinie 13.00.

O ile Fed i Bank Anglii debatują nad odległą przyszłością, o tyle w krajach naszego regionu stopy procentowe rosną już teraz. Po podwyżce na Węgrzech we wtorek (do 0,9 proc.), wczoraj stopy podniósł Bank Czech (o 25pb do 0,5 proc.), sygnalizując jednocześnie (podobnie jak na Węgrzech), że nie jest to jednorazowa podwyżka. To może pomagać walutom tych krajów, choć ze względu na postawę RPP złoty może na tym nie skorzystać.