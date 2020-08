Kursy walut. Możliwa korekta na dolarze

Pierwsze godziny obrotu na rynku walutowym w nowym tygodniu nie przynoszą większych zmian. Częściowo związane jest to najpewniej z dniem wolnym dla inwestorów w Tokio. Niemniej widoczna jest, z piątku, próba rozegrania mocniejszego dolara, co najpewniej stałoby się przyczyną do korekty również na złotym.