Kursy walut. Na Wall Street impreza trwa w najlepsze. To sprzyja złotemu

Jakakolwiek wzmianka o choćby odległym zacieśnieniu mogłaby storpedować to zadanie już teraz. Fed zatem będzie powtarzał swoją mantrę o "potrzebie wsparcia” i braku zagrożenia inflacją tak długo, jak tylko będzie to możliwe. Oczywiście rynkom to bardzo pasuje. Zatrzymanie przeceny obligacji i napływające do gospodarstw domowych czeki sprawiają, że indeksy na Wall Street niemal codziennie biją kolejne rekordy.