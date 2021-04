Komunikat po posiedzeniu RPP. Rada "rozprawiła" się ze wzrostem cen

"To absolutnie nie ten moment, aby szukać w komunikacji NBP jastrzębich akcentów. Ich tam po prostu nie ma. Konferencja prezesa Glapińskiego potwierdzi to w piątek” – oceniają ekonomiści mBanku.

Jak już wspomniano, średni poziom cen Polsce wzrósł w marcu powyżej oczekiwań – do 3,2 proc. rok do roku. Wygląda na to, że na Radzie nie zrobiło to większego wrażenia. Wskazała, że stoją za tym czynniki będące poza wpływem polityki pieniężnej (wzrost cen ropy, prądu, podwyżki opłat za śmieci).