Stopy procentowe. RPP ogłosiła ważną dla kredytobiorców decyzję

RPP nie zaskoczyła i nie zmieniła stóp. Stopa referencyjna nadal wynosi 0,1 proc. To decyzja, której spodziewały się rynki i ekonomiści.

Aby pobudzić gospodarkę w czasie kryzysu, RPP w ubiegłym roku mocno ścięła stopy procentowe (referencyjną obniżono z 1,5 proc. do 0,1 proc.). W wyniku tej decyzji m. in. kredytobiorcy płacą niższe raty, ale oszczędzający dostają niższe odsetki od pieniędzy ulokowanych w bankach.

Wśród ekonomistów w dalszym ciągu dominuje przekonanie, że stopy procentowe w Polsce pozostaną bez zmian do końca kadencji RPP, czyli do 2022 roku. Takie sygnały wysyłał wcześniej przewodniczący RPP Adam Glapiński oraz niektórzy członkowie Rady. Ciekawszy od samej decyzji RPP może być jednak komunikat, który zostanie opublikowany o godz. 16.00.

Po pojawieniu się w Polsce epidemii koronawirusa posiedzenie RPP zostało skrócone z dwóch do jednego dnia. Zrezygnowano też z konferencji z udziałem prezesa NBP, na której odpowiadał on na pytania zadawane przez dziennikarzy. Obecnie Rada ogranicza się do wydania komunikatu po posiedzeniu. Dodatkowo, prezes NBP Adam Glapiński odpowie w piątek o godz. 15.00 na pytania wcześniej przesłane przez dziennikarzy.