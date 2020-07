Kursy walut. Obawy o epidemię ograniczają umocnienie złotego.

Jeszcze w pierwszych godzinach handlu euro wyraźnie umacniało się względem złotego. Nawet zaskakujący wzrost czerwcowej inflacji (według wstępnego szacunku GUS indeks CPI podniósł się do poziomu 3,3 proc. rok do roku wobec 2,8 proc. oczekiwanych przez ekonomistów) nie był w stanie pomóc naszej walucie. Rynek cały czas pozostawał bowiem pod wpływem obaw przed wirusem, który nadal nie odpuszcza podnosząc statystyki nowych zachorowań.

Złotemu nie były też w stanie pomóc lepsze dane z Chin, z których wynikało, że aktywności chińskich sektorów przemysłowego i usługowego poprawiają się. Oficjalny wskaźnik PMI dla przemysłu wzrósł w czerwcu 2020 roku do poziomu 50,9 pkt. z 50,6 pkt. w maju. To najwyższy odczyt indeksu od trzech miesięcy. Tymczasem mediana prognoz ekonomistów zakładała spowolnienie rozwoju sektora do 50,4 pkt.