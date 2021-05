Kursy walut. Ograniczone pole do dalszej przeceny dolara

Czwartkowa sesja przyniosła lekkie umocnienie złotego zarówno w relacji do euro jak i dolara, gdzie kursy kończyły sesję nieco poniżej 4,49 oraz 3,68 zł. Z kolei do większych zmian nie dochodziło na parze EUR/USD, która notowana była poniżej 1,22.

Na froncie danych dominowały publikacje z USA, jednak nie było to odczyty, które istotnie zmieniałyby nastroje na rynkach finansowych. Amerykański PKB za pierwszy kwartał tego roku został potwierdzony na poziomie 6,4 proc. kw/kw SAAR.

Ponadto tygodniowe dane z rynku pracy pokazały dalszy spadek wniosków o zasiłki dla bezrobotnych do 406 tys. z 444 tys. Jednak pod kątem oczekiwań wobec polityki pieniężnej dane te schodzą na drugi plan, gdyż w centrum uwagi będą piątkowe wskaźniki inflacyjne PCE, które są miarami preferowanymi przez Fed przy ocenie realizacji celu inflacyjnego. Konsensus rynkowy oczekuje wzrostu bazowego PCE do 2,9 proc. r/r w kwietniu z 1,8 proc. w marcu.

Taki wynik oznaczałby przebicie punktowo 2 proc. celu Fed oraz zbliżenie do osiągnięcia celu w średnim terminie. Wysoki odczyt PCE w połączeniu z widocznym w ostatnich dniach powolnym otwarciem drzwi do rozpoczęcia dyskusji na ograniczeniem skupu aktywów przez Fed (pomimo stanowiska większości o utrzymaniu łagodnego nastawienia w polityce pieniężnej) może ograniczać pole do dalszej wyprzedaży amerykańskiego dolara.