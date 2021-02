Kursy walut. Rosną rentowności, a z nimi umacnia się dolar

Dlatego rynki będą wypatrywać jakichkolwiek wzmianek o przesłankach, które mogłyby doprowadzić do zmniejszenia skali luzowania. Przypomnę, że nawet przy nieograniczonym QE w tym roku Treasury będzie musiało pożyczyć kilkaset miliardów dolarów "na rynku" (do czego to doszło!), zatem przedstawiciele Fed, który w zasadzie stał się przedłużeniem Treasury, będą rękoma i nogami bronić się przed dyskusją o zmniejszeniu wsparcia.