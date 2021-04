Kursy walut. Złoty ugrzązł. Dwa główne czynniki ryzyka

Słabość dolara pozostaje w kontraście z solidnymi danymi z amerykańskiej gospodarki (niższa stopa bezrobocia, wyższa sprzedaż detaliczna, zauważalnie wyższy przyrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym) oraz wzrostem amerykańskiej inflacji. Niechęć amerykańskiej Rezerwy Federalnej do szybszej normalizacji polityki monetarnej wobec nabudowanych oczekiwań inflacyjnych ogranicza pole do umocnienia amerykańskiej waluty.

Zdolność amerykańskiej gospodarki do pokryzysowego odbicia ekonomicznego została w dużej mierze zdyskontowana w poprzednim kwartale, a solidne dane z gospodarki skłaniają inwestorów do podjęcia założenia, że podobny scenariusz zmaterializuje się na rynkach bardziej ryzykownych. Wobec tego, spada awersja do aktywów bardziej ryzykownych. Z perspektywy tygodnia, zyskały waluty rynków wschodzących, waluty krajów skandynawskich oraz Antypody, a amerykańskie indeksy giełdowe zahaczyły o historyczne szczyty.