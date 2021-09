Niespodziewany zwrot na kursach walut. Euro w kilka godzin staniało aż o 6 groszy

Zupełnie nie spodziewali się tego, co wydarzy się chwilę później. Po godzinie 12.00 kursy obcych walut nagle gwałtownie zaczęły spadać. W przypadku euro mowa o zjeździe z niemal 4,65 zł do obecnych niecałych 4,59 zł. W przypadku wspólnej waluty nie często mamy do czynienia z tak dużymi wahaniami i to w ciągu 2-3 godzin.

Co się stało i co dalej?

Okazało się, że bankierzy na początku września głosowali w sprawie drastycznej podwyżki stóp procentowych w Polsce. Wniosek o wzrost głównej stawki z 0,1 do aż 2 proc. nie znalazł większości i nie przeszedł, ale jest to ważny sygnał dla rynków finansowych. Podwyżka, która co do zasady powinna sprzyjać umocnieniu naszej waluty, może być bliżej niż się do tej pory wydawało.