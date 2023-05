Od 15 lat jest na zwolnieniu lekarskim. Pozwał pracodawcę za brak podwyżki

O sporze Iana Clifforda z pracodawcą napisał serwis The Telegraph. Jak czytamy, 50-letni dziś specjalista ds. IT z IBM poszedł na zwolnienie lekarskie w 2008 roku - przyczyną były wówczas sprawy związane ze zdrowiem psychicznym. W 2012 roku u Clifforda zdiagnozowano białaczkę w czwartym stadium.

Do pracy nigdy już nie wrócił, jednak zgodnie z umową ze swoim pracodawcą dostaje on wypłatę - ponad 54 tysiące funtów rocznie. Przelewy ma zagwarantowane do ukończenia 65. roku życia. Clifford stwierdził jednak, że zawalczy o niewielką podwyżkę - o 2,5 procenta. W tym celu zatrudnieni przez niego prawnicy najpierw próbowali zmienić umowę z pracodawcą, a kiedy to się nie udało, skierowali sprawę do sądu.