Oto co czeka rynek nieruchomości. "We wzrost cen nie wierzą nawet deweloperzy"

Maciek 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Przypominam, według gus średni koszt budowy m2 przez dewelopera 6,6. Jeden z nich w przypływie prawdomówności powiedział, że na deweloperce w Polsce zarabia się lepiej niż na narkotykach. Oczywiście ceny mogą wzrosnąć w jednym przypadku - gdy zostanie uruchomiony nowy kredyt, tak jak miało to miejsce w przypadku kredytu 2%. Kredy 2% się skończył i cudowna stabilizacja cen, a nawet są promocje. Jeśli wejdzie kredyt na start to ceny w górę. Ekonomii się nie oszuka, w przypadku rodzin z trójką dzieci podatnik co miesiąc dorzuca 2400 z 800 plus, następnie dołoży 3 tysiące miesięcznie do kredytu. Łatwo obliczyć, że 5400 miesięcznie z kieszeni podatnika musi wpłynąć na ceny mieszkań. Najgorzej oczywiście mają samotni, bo im nikt niczego nie dorzuci, jedynie zabierze w podatkach - a ceny mieszkań również dla nich pójdą w górę. Zresztą ceny pójdą w górę dla wszystkich, jednak niektórzy będą mieli w dopłatach od podatnika wspomniane 5,4 miesięcznie a inni nie będą mieli w ogóle.