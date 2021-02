Pieniądze na termomodernizacje. Będzie szybciej i łatwiej. A na co można je przeznaczyć?

"Czyste powietrze" na nowych zasadach. Ile pieniędzy jest do rozdysponowania? - Na część dotacyjną przyznawane przez wojewódzki fundusze przewidzieliśmy 1,5 mld zł. Konsultowaliśmy to ze Związkiem Banków Polskich, takiej kwoty banki oczekują od nas na lata 2021-2022, czyli tak naprawdę na półtora roku, bo ścieżkę bankową planujemy ogłosić w połowie roku - powiedział w programie "Money. To się liczy" Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW. - Dzięki temu, że banki wejdą do programu "Czyste powietrze" czas rozpatrywania wniosków będzie jeszcze szybszy. To nie będzie ciągnęło się miesiącami, a mówimy też o prefinansowaniu inwestycji, czyli dostajemy środki i wykonujemy inwestycję. To też jest bardzo ważny element zmian - dodał. Podkreślił też, że za te pieniądze można będzie wymienić stary piec, przeprowadzić tzw. głęboką termomodernizację, a dodatkowo sfinansować odnawialne źródła energii.