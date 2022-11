PiS przegrało głosowanie w sejmowej komisji w sprawie reguły wydatkowej. Przeprowadziło reasumpcję

PiS przegrywa głosowanie w komisji sejmowej

Reguła wydatkowa jest bezpiecznikiem, który ma ograniczać nadmierne wydawanie pieniędzy przez rząd , by nie narazić kraju na problemy z rosnącym zadłużeniem w przyszłości, o czym pisaliśmy w money.pl. Wyłączenie z jej zasad powyższych wydatków publicznych pozwoliłoby rządzącym zwiększyć pulę środków publicznych dziś, co jednak wiązałoby się ze zwiększeniem zadłużenia w przyszłości.

Opozycja chciała odrzucenia tego projektu już w pierwszym czytaniu na sali plenarnej. Tam jednak obóz rządzący zdołał odrzucić ten wniosek wynikiem 219 do 196. Tym samym projekt został skierowany do sejmowej Komisji Finansów Publicznych, którą zobligowano też do przedstawienia sprawozdania w terminie umożliwiającym rozpatrzenie projektu jeszcze na trwającym posiedzeniu.

PiS szykuje reasumpcje

Po wyniku głosowania przewodniczący komisji zarządził kilkunastominutową przerwę, a po wznowieniu obrad wskazał, że doszło do nieporozumienia przy głosowaniu nad jednym z artykułów projektu. Dlatego też, jak stwierdził, konieczna jest reasumpcja głosowania. To wywołało zdecydowany sprzeciw opozycji.

Projekt wpływa też na obligacje państwowe

W ostatnim czasie pojawił się rosnący problem z obligacjami. Brakuje chętnych na zakup polskiego długu, a rentowności polskich obligacji są rekordowo wysokie , ponieważ rynki finansowe oceniają inwestycje w polski dług jako coraz bardziej ryzykowne. Zdaniem komentatorów, dzieje się tak, bo rynki nisko oceniają możliwości rządu PiS-u, jeśli chodzi o umiejętność powstrzymania się przed piętrzeniem co raz to nowych wydatków.

"Polska w bolesny sposób przekonuje się, co się dzieje, gdy inwestorzy zaczną się bać, że polityczni decydenci na dobre odwrócili się plecami do walki z inflacją, by dorzucać paliwa do ekonomicznego pieca przed zbliżającymi się wyborami" – zauważył w październiku "Bloomberg", największa światowa agencja specjalizująca się w wiadomościach z rynków finansowych.