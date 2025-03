Polacy poprawili pomysł Muska. Chcą zbudować pociągi przyszłości

Polska spółka buduje napęd przyszłości

- Nienawidzę tego określenia, dlatego że jest ono totalnie infantylne. Kojarzy mi się z niczym innym, no przepraszam, jak z gówniarzem, który przepala pieniądze inwestorów. Niekoniecznie wiekowo, ale mentalnie. I jak przepalę, no to pójdę po kolejne, no i tyle. Przedsiębiorca. Po prostu jestem przedsiębiorcą. Nie widzę tu żadnej różnicy. Wszystkie firmy, które mijamy po drodze, kiedyś były startupami, wszystkie. Te, które mają 100 lat, czy 250 lat - mówi Pączek.

Wszystko zaczęło się od fascynacji polskich inżynierów technologią Hyperloop , którą chciał rozwijać Elon Musk. Miliarder z USA miał wizję, by zbudować kapsułę zabierającą ludzi, która poruszałaby się w specjalnej rurze z obniżonym ciśnieniem z prędkością 1200 km/h. Hyperloop One nie powstał, ale jego fragment przez siedem lat był poddawany testom i analizom Nevomo, m.in. na torze testowym w Nowej Sarzynie. W 2024 roku firma po raz pierwszy osiągnęła przychody i podpisała pierwszą umowę z Hansebahn Bremen, niemiecką spółką joint venture, należącą do ArcelorMittal oraz Captrain. Kontrakt obejmuje pierwsze wdrożenie technologii MagRail Booster w modelu Rail-as-a-Service (kolej jako usługa) w Bremie.

Jak buduje się w Polsce startup? Kim jest "startupowiec"?

Europa potrzebuje innowacji

- My jako firma będziemy dużo inwestować w rozwój po to, żeby utrzymywać pozycję lidera. To jest myślę jedna z bardzo niewielu, już nawet nie polskich, ale europejskich innowacji, która tworzy nowy segment rynku. Tego w Europie brakuje. Europejskie firmy to są firmy pierwszej, drugiej rewolucji przemysłowej. Trzecia rewolucja wydarzyła się za oceanem. A czwarta jest bardzo rozrzucona po świecie, ale Europa zostaje bardzo w tyle. Popatrzmy na francuską giełdę. Większość to są dobra luksusowe i kosmetyki. Świetnie, tylko że to taka trochę średniowieczna manufaktura. (...) Daj Boże, żeby Europa miała jeszcze jakąkolwiek szansę, żeby się obudzić i nadgonić. To nie jest tak, że mamy drzemkę od 10 minut, tylko to jest sen zimowy - dodaje Pączek.