Raty kredytów będą wyższe? Zmiana możliwa w 2022 roku

Od ponad roku stopy procentowe są w Polsce na niemal zerowym poziomie - najniższym w historii. Dla osób spłacających wcześniej zaciągnięty kredyt oznacza to niższe raty dzięki mniejszym odsetkom. Skutkiem ubocznym takiej polityki pieniężnej jest praktycznie zerowe oprocentowanie lokat i oszczędności trzymanych w bankach.

Zmiana stóp procentowych będzie możliwa dopiero w 2022 r. Wówczas bowiem spełnione zostaną warunki, które prezes NBP Adam Glapiński wskazał jako konieczne do podwyżki stóp procentowych - wynika z wtorkowych raportów ekonomistów PKO BP i Banku Pekao.

Nawiązali do poniedziałkowej publikacji raportu o inflacji NBP . Wynika z niego, że w tym roku średni wzrost cen będzie na poziomie 4,2 proc., spowolni do 3,3 proc. w kolejnym, a w 2023 r. podwyżki wyniosą 3,4 proc. Jednocześnie gospodarka powinna rosnąć z roku na rok w tempie nieco powyżej 5 proc.

"Naszym zdaniem scenariusz zarysowany w lipcowej projekcji NBP sugeruje, że warunki określone przez prezesa NBP jako konieczne do zacieśnienia polityki pieniężnej mogą zostać w najbliższym czasie spełnione" - wskazali ekonomiści Pekao.

W raporcie wskazano również, że drugi ze wspomnianych warunków został już spełniony i inflacja powyżej 3,5 proc. będzie się utrzymywać do pierwszego kwartału 2022 roku.

"Jeśli chodzi o trzeci warunek, to nie został on zrealizowany, a przynajmniej tak wynika z raportu NBP. Mimo to NBP zaznaczył w projekcji, że czynniki popytowe, a konkretnie wylewanie się odroczonego popytu, mają obecnie wpływ na ścieżkę inflacyjną" - wskazują ekonomiści.