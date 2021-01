Reforma OFE. Kościński: rząd już się tym zajmuje

Co dalej z reformą Otwartych Funduszy Emerytalnych? - To temat, który jest w kompetencji rządu. Jak dobrze rozumiem, jest na etapie komitetu stałego rady ministrów. Mam nadzieję, że niedługo zajmie się nim rada ministrów i projekt przejdzie. To dobra inicjatywa. Pomoże pracownikom, by mieli odpowiednie oszczędności na emeryturze, jak i polskiej gospodarce, poprzez rynki kapitałowe - powiedział w programie "Money. To się liczy" minister finansów Tadeusz Kościński. - Mam nadzieję, że niedługo gotowe rozwiązania się pojawią. W KPRM już się tym zajmują - zapewnił.