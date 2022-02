Tarcza antyinflacyjna i podwyżki stóp procentowych. Mogą trwać dłużej niż zakładano

nabici w złot... 47 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Jak to mówili Banksterzy do Frankowiczów: BYŁO BRAĆ KREDYT W WALUCIE W KTÓREJ SIĘ ZARABIA inaczej to spekulacja. No to wziąłem w złotówkach. I dopiero teraz widzę jak dałem się nabrać tym złodziejom. Jaka to różnica czy franki czy złotówki jak cały system bankowy jest tak napisany aby wyssać ostatnią złotówkę z kredytobiorcy.