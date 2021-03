Tarcze antykryzysowe. Będzie więcej pieniędzy dla firm?

Rok pandemii w Polsce. Firmy wciąż zmagają się z lockdownem, ile pieniędzy otrzymały z Polskiego Funduszu Rozwoju? - Łącznie to kwota 72 mld zł, które trafiły do ponad 370 tys. firm. Co najważniejsze, te firmy zatrudniają 3,5 mln pracowników, a tarcza finansowa służy przede wszystkim temu, aby firmy miały pieniądze na sfinansowanie wynagrodzeń - powiedział w programie "Money. To się liczy" Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. - Podczas drugiej i zaczynającej się trzeciej fali uruchomiliśmy Tarczę 2.0, w jej ramach w styczniu i lutym firmy dostały 7 mld zł. Te środki powinny zabezpieczać je finansowo w perspektywie kwietnia. Jeżeli pandemia zmusi do utrzymywania restrykcji w maju i kolejnych miesiącach, PFR jest gotowy działać, decyzje o uruchomieniu kolejnych programów należą do rządu - dodał.