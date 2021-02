Upadłość konsumencka. Fala bankructw w Polsce

Zmieniło się prawo i przybyło upadłości konsumenckich. W 2020 roku zniknął zapis o braku zawinienia dłużnika w doprowadzeniu do niewypłacalności, przez to więcej osób zaczęło spełniać kryteria ogłoszenia upadłości.

Co więcej, 2020 rok to też rok pandemii koronawirusa. To tylko pogłębiło problemy finansowe Polaków, miało też odbicie w zwiększonej liczbie składanych wniosków o ogłoszenie upadłości.