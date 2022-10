Wirtualne spotkanie państw G7. Będą debatować nad wsparciem dla Ukrainy

Prezydent USA Joe Biden i przywódcy państw G7 odbędą wirtualne spotkanie we wtorek, aby omówić swoje zobowiązania w zakresie wsparcia Ukrainy i pociągnięcia prezydenta Rosji Władimira Putina do odpowiedzialności za agresję Rosji, w tym za niedawne ataki rakietowe w Ukrainie .

Europa szuka pieniędzy dla Ukrainy

Tymczasem portal Politico.eu pisze, że Komisja Europejska pracuje nad zapewnieniem Ukrainie około 1,5 miliarda euro wsparcia budżetowego miesięcznie w 2023 r. To kolejne zobowiązanie UE, gdyż w maju w ramach tzw. pomocy makrofinansowej dla Ukrainy Unia zobowiązała się do przekazania do 9 miliardów euro.