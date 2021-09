Złoty najsłabszy od marca. Brakuje mu wsparcia NBP

Wyklęty 20 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Jakie wsparcie. Program pisslamu jest oparty na kłamstwie i intrygach. Slaby Zloty i duża inflacja, to jedyny kierunek aby załatać dziury w budżecie, a jednocześnie twórcom tego stanu w nagrodę podwyższyć o conajmniej 40% uposażenie. Na Forexie wymienia się dodrukowany polski papier na walutę, podwyższając jednocześnie inflację, gdzie podatki pozwalają przetrwać programom podobnych do 500+. A jeżeli i to się zawali, to winny będzie Tusk i UE, do której się dokłada... czy nie czas powoli wyjść na ulicę? Albo obudzić się pewnego dnia, po nocnym posiedzeniu Sejmu, w nowej rzeczywistości, poza Unią, wystarczy tylko większość głosów...