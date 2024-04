1663 zł w 10 dni. Takie kwoty przelewa skarbówka

Okazuje się, że od momentu złożenia PIT lub jego zaakceptowania w usłudze Twój e-PIT, do zwrotu nadpłaty (jeśli taka wystąpiła) mija średnio tylko 10 dni. Jest to możliwe dzięki usłudze Auto Zwrot, która umożliwia zwrot praktycznie bez udziału urzędnika urzędu skarbowego. W ten sposób realizowane są zwroty do kwoty 5 tys. zł. Jeśli podatnik składa rozliczenie przez internet, urząd ma 45 dni na zwrot podatku, natomiast jeśli formularz jest składany w formie papierowej, urząd ma 3 miesiące na zwrot podatku - wyjaśnia dziennik.