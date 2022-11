Abonament RTV w Polsce trzeba płacić. Jednak są kraje w UE, gdzie nie ma takiego obowiązku

Polskie prawo zakłada, że posiadacze odbiorników radiowych i telewizyjnych muszą go zarejestrować, a następnie opłacać abonament RTV. Za radio co miesiąc należy płacić 7,50 zł, a za telewizor - 24,50 zł (jeżeli ktoś posiada obydwa sprzęty, to płaci wyłącznie tę wyższą stawkę). Od 2023 r. roku stawki mają wzrosnąć i wyniosą odpowiednio: 8,70 zł oraz 27,30 zł.

Nie wszędzie trzeba płacić abonament RTV

RTVE natomiast, czyli hiszpański nadawca publiczny, od 2010 r. nie może emitować reklam i nadawać płatnych kanałów tematycznych. Utrzymują go: operatorzy telekomunikacyjni (0,9 proc. ze swoich przychodów), prywatni nadawcy (do 3 proc., jak również do 1,5 proc. przychodów na publiczną radiofonię i telewizję), a od 2023 r. platformy streamingowe (1,5 proc. rocznych przychodów). RTVE dostaje też prywatne dotacje. To złoży się na budżet wynoszący niemal 1,2 mld euro (blisko 5,6 mld zł) w 2023 r.