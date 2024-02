Akcja PIT startuje. Masz czas do 30 kwietnia. "Można nie zrobić nic"

15 lutego w ramach usługi e-PIT Ministerstwo Finansów udostępni podatnikom zeznania roczne za 2023 rok. Jeśli nie korzystam z żadnych ulg, wejdę w swoje zeznanie podatkowe i je zaakceptuję, to oznacza, że mam problem z głowy? - pytał w programie "Newsroom" WP Patrycjusz Wyżga. - Więcej. Można nawet tego nie robić - powiedziała Małgorzata Samborska, ekspert podatkowy z Grant Thornton. - Jeśli do 30 kwietnia nie zaakceptujemy naszego zeznania, zostanie ono automatycznie zatwierdzone przez system. Jeśli przysługuje nam zwrot, to także z automatu go dostaniemy. Urząd poinformuje także, jeśli podatek trzeba będzie dopłacić - dodała ekspertka.