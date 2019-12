Akcyza jednak wzrośnie. Sejm odrzucił sprzeciw Senatu, wystarczy już tylko podpis Dudy

Ustawa jednak w trybie ekspresowym wróciła do Sejmu. Po to, by zdążyć jeszcze przed końcem roku.

Do stanowiska komisji przychyliła się sejmowa większość. To oznacza, że teraz ustawa trafi już prosto do prezydenta, który będzie miał na podpis 21 dni. Nie należy się jednak spodziewać, by Andrzej Duda potrzebował aż tyle czasu. Najpewniej podpis złoży jeszcze przed sylwestrem, a może i przed świętami.