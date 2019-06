Akcyza od piwa taka jak przy wódce. Budżet zyskałby 7 mld zł

Branża alkoholowa obawia się, że skok podatku akcyzowego to nie ostatnie słowo rządu w kwestii szukania dodatkowych wpływów. Koncerny wyprzedzająco wskazuje na swój wkład w gospodarkę, ale i obciążenia, jakie już na nie nałożono – pisze "Puls Biznesu".

Jak pisaliśmy w money.pl, około 75 proc. ceny wódki to podatki. Zakładając średnią cenę na poziomie 20 zł za 0,5 l tego alkoholu, obecnie ponad połowa tej kwoty - 11,41 zł - to właśnie akcyza. Reszta to VAT. W naszej części Europy tylko Litwa ma wyższe stawki - wynika z raportu Fundacji Republikańskiej.