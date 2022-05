Czynny żal - jak napisać i do kiedy złożyć?

Czynny żal - co to takiego?

Czynny żal to instytucja, która polega na zgłoszeniu przez podatnika informacji o popełnieniu zabronionego czynu, zanim organ ścigania udokumentuje wystąpienie takiego zdarzenia. Jest to zatem przyznanie się do winy, zaprzestanie popełniania przestępstwa oraz zgłoszenie chęci uregulowania wszelkich spraw z Urzędem Skarbowym.