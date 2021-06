Hołownia socjalistą? Kobosko tłumaczy pomysły Polski 2050

Polska 2050 proponuje dochód gwarantowany dla górników, przypięto im przez to łatkę socjalistów. A co sądzą o podatku katastralnym? - Nie ma dzisiaj żadnych podstaw, by dyskutować o podatku katastralnym w Polsce. Jesteśmy w takiej sytuacji ekonomicznej, także związanej ze stopami procentowymi i inflacją, że ludzie wypłacają pieniądze z banków i inwestują w nieruchomości. To jedyny rynek, gdzie można ochronić swoje inwestycje. Nakładanie czy podnoszenie jakiegokolwiek podatku w Polsce jest błędem - powiedział w programie "Money. To się liczy" Michał Kobosko, przewodniczący Polska 2050. - Nominalnie stopy procentowe mamy zerowe, a realnie - ujemne. Ludzie nie mają w co inwestować, nie mają jak ratować swoich pieniędzy zjadanych przez inflację. Drożyzna dotyka nas wszystkich, im więcej będzie inwestycji mieszkaniowych, im bardziej państwo się zaangażuje, tym stopniowo dojdziemy do normalizacji - dodał.