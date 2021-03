Karuzela VAT. Sprawa Marceliny Zawadzkiej na końcowym etapie

Sprawa Marceliny Zawadzkiej jest już na końcowym etapie. Jak poinformowała portal Onet.pl rzeczniczka Sądu Okręgowego w Kaliszu Edyta Janiszewska, do przesłuchania pozostał już jeden świadek.

- Być może, w drodze wideokonferencji, słuchany będzie on przez sąd w Warszawie. [...] To jest jeden świadek, także sprawa będzie się pewnie chyliła ku zakończeniu - potwierdziła Janiszewska.

Celebrytka usłyszała trzy zarzuty: uszczuplenia podatku, przyjęcia i rozliczenia faktur oraz pranie brudnych pieniędzy. Zawadzka przyznała się do pierwszych dwóch.

Pierwszy o sprawie informował portal natemat.pl, który podał, że prawnik Zawadzkiej poinformował o oskarżeniu o "formalne użycie jako nierzetelnych dokumentów w deklaracjach podatkowych". Może jej grozić nawet do 8. lat pozbawienia wolności.

"Nie uczestniczyłam w tzw. 'praniu pieniędzy', 'tworzeniu karuzeli VAT', nie ukradłam ani złotówki, a tym bardziej '58 mln złotych'. Takie zarzuty są absurdalne i wiązanie mnie z nimi godzi najgłębiej w moje dobre imię i wszystko, co reprezentuję" - napisała Zawadzka na Instagramie.

To Miss Polonia z 2011 roku, pracująca w Telewizji Polskiej, gdzie do czerwca prowadziła poranne pasmo tzw. telewizji śniadaniowej. Jak przekonuje, obecnie - po porozumieniu z zarządem TVP - zrobiła sobie przerwę do czasu "uporządkowania swoich prywatnych spraw".