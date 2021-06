Kontrowersyjny podatek czeka. Minister tłumaczy, co się z nim teraz dzieje

Jaka przyszłość czeka kontrowersyjny podatek reklamowy, który miałby uderzyć w działające w Polsce media? - Ten projekt jest w Ministerstwie Finansów i jeśli będzie taka decyzja, to jako Ministerstwo Finansów jesteśmy gotowi, żeby przedstawić go do dalszych prac. Na razie zajmujemy się Polskim Ładem - mówił w programie "Money. To się liczy" wiceminister finansów Piotr Patkowski. Jak zaznaczył, na razie żadnych decyzji nie było i jego resort znajduje się "na tym etapie, na którym był kilka tygodni temu". Patkowski był też pytany o inną daninę, o której jest ostatnio głośno: Potrzebny jest globalny minimalny podatek od firm? - To coś, o co premier Morawiecki zabiegał na forum narodowym od lat. Nie może być tak, że wielkie korporacje korzystają z rajów podatkowych, mimo że osiągają dochody w zupełnie innym państwie - ocenił.