Kto straci na Polskim Ładzie? Minister finansów: "Straci to pojęcie względne"

Dziennikarze zapytali także o to, kto straci na Polskim Ładzie. Kościński powiedział, że "straci to pojęcie względne". Dodał, że głównym celem Polskiego Ładu jest to, "żeby polska gospodarka rozwijała się jeszcze szybciej, a co za tym idzie, aby ci, którzy zarabiają mniej, zarabiali więcej".