Minister Maląg ostrzega Polaków. Platforma X oznaczyła jej wpis wyjaśnieniem

X wyjaśnia wpis minister

Użytkownicy X dodali kontekst, który pozwala na ewentualne wyjaśnianie wpisów i na identyfikację tzw. fake newsów. "To obecny rząd podjął decyzję, że VAT jest obniżony do końca 2023, a nie dłużej i że w 2024 wynosi 5 proc." - czytamy w wyjaśnieniu. Oprócz tego został dodany link do strony Ministerstwa Finansów, na której jest ogłoszenie zerowej stawki VAT na żywność oraz to, że będzie ona funkcjonowała do końca 2023 r.