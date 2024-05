Nie płacą podatku, bo nie wiedzą, że muszą. Do czasu kontroli

Zobacz także: Kiedyś "Made in Germany" to był synonim kiepskiej jakości - Krzysztof Domarecki w Biznes Klasie

Chodzi o 19-proc. podatek wprowadzony przez Polski Ład. Po raz pierwszy należało go rozliczyć za 2022 r. Jednak zasady opodatkowania nie są proste i to zdaniem ekspertów może być jedna z przyczyn, dlaczego tak mało podmiotów go płaci - informuje "DGP".