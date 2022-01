"Normalnie zarabiający" nie stracą na Polskim Ładzie? Księgowe nie są takie pewne

Magdalena Michałowska ze Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych na stronach serwisu PulsHR wskazuje, że ze słowami premiera o neutralnym Polskim Ładzie dla osób zarabiających do 12 800 zł brutto może być problem . Jak wskazuje ekspertka, ustawy wciąż nie ma, a jej projekt nie rozwiewa wszystkich wątpliwości związanych z obliczaniem zaliczek na PIT.

Ogromny bałagan, nie wiadomo co z wypłatami

Zarówno osoby zajmujące się księgowaniem, jak i kadrami obawiają się, że będą musiały w najbliższym czasie działać po omacku. Jak wskazuje Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych, w najbliższym czasie może dochodzić do wielu niejasności i problemów z interpretowaniem przepisów podatkowych. SWBR pozytywnie ocenia za to rozszerzenie ulgi dla klasy średniej o osoby na "śmieciówkach", których likwidację notabene zapowiadał PiS, a także emerytów.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy dotyczący mechanizmu przedłużenia terminów poboru i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy. Jest to związane ze słowami Morawieckiego o neutralności Polskiego Ładu dla klasy średniej. Problem polega na tym, że ustawa nadal jest tylko projektem .

Księgowe liczą po dwa razy i rozkładają ręce

Eksperci wskazują, że szykuje się chaos w pensjach. Podniesione do projektu ustawy rozporządzenie przesuwa datę pobierania zaliczek na podatek na 31 grudnia. Oznacza to, że z wypłat nie są potrącane przez cały rok zaliczki, jednak zostanie to zrobione wraz z ostatnią wypłatą za 2022 rok.