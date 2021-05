Obciążenia PIT i ZUS. Polska awansowała w rankingu

Polska awansowała o 2 pozycje w porównaniu do 2019 r. i o 3 lokaty w porównaniu do 2018 r. w kwestii obciążeń podatkowych - wynika z raportu PwC.

W przypadku rodziny z przeciętnym wynagrodzeniem pozycja Polski to miejsce 17. To także wzrost o dwa miejsca w porównaniu do poprzedniego roku. Przeciętnie zarabiająca rodzina mogła liczyć na 77 proc. wynagrodzenia netto.