Ostatni dzwonek na rozliczenie PIT. Skarbówka czeka na ok. 13 mln zeznań

- Do tej pory Polacy złożyli elektronicznie 10 mln zeznań podatkowych. Sporo jeszcze się nie rozliczyło - mówił w programie "Money. To się liczy" Arkadiusz Jedynak, dyrektor Departamentu Poboru Podatków Ministerstwa Finansów. Tymczasem termin na złożenie "pita" upływa 30 kwietnia. Część pracowników (z wyłączeniem m.in. samozatrudnionych) może skorzystać z całkowicie wypełnionego przez skarbówkę zeznania podatkowego, ale MF zachęca, by sprawdzić je pod kątem ulg podatkowych. - Nie jesteśmy w stanie za państwa rozliczyć w usłudze Twój e-PIT wszystkich ulg. Rozliczamy te najpopularniejsze, np. ulgę na dzieci. Z kolei organizację pożytku publicznego przepisujemy z zeznania zeszłorocznego - wyjaśniał. Nawet w przypadku ulgi na dziecko trzeba upewnić się, że jest prawidłowo naliczona. W państwowym rejestrze nie będzie informacji, że dziecko studiuje w szkole za granicą lub wojskowej, a ulga nadal przysługuje.