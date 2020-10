Podatek handlowy coraz bliżej. "To zmiażdży polskie firmy"

Choć sam TSUE nie ma obowiązku wziąć tej opinii pod uwagę, to praktyka pokazuje, że prawdopodobnie na przełomie roku "przyklepie" tę decyzję i da zielone światło polskiemu rządowi do wprowadzenia nowego podatku.

Co na to branża? - To zmiażdży polskie firmy - twierdzi Renata Juszkiewicz, szefowa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Zwraca przy tym uwagę, że szczególnie w tak kryzysowym okresie niektóre firmy mogą tego nie wytrzymać.

Podatek handlowy. Nie łudźmy się: będzie drożej

Jak dodaje, dodatkowym problemem jest fakt, że założenia do ustawy o podatku handlowym powstały już 5 lat temu. - Przez ten czas realia rynkowe mocno się zmieniły. Jest większa konkurencja, mniejsze marże i przez to niższa rentowność wielu sieci - podkreśla szefowa POHiD.

Z takim wyrokiem nie zgadza się Komisja, która odwołała się właśnie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ostatecznie to on decyduje, co z podatkiem handlowym w Polsce. Prawdopodobnie na podstawie opinii, którą w czwartek wydała rzecznik generalna TSUE.