Podatek od reklam uderzy rykoszetem w klientów marketów i kluby sportowe

Nie tylko radia, telewizje, wydawcy prasy i firmy wynajmujące miejsca na bilbordach odczują ciężar nowego podatku. Zapłacą również supermarkety, które wydają swoje gazetki reklamowe oraz kluby sportowe, zwłaszcza z Esktraklasy. Jak to możliwe? Choć trudno w to uwierzyć, gazetki reklamowe spełniają definicję prasy z prawa prasowego, bo ukazują się częściej niż raz do roku. Często też zawierają reklamy produktów, które opłacili ich producenci. Na wydarzeniach sportowych z kolei można zobaczyć plansze reklamowe sponsorów klubów. To jest już przedmiotem opodatkowania w myśl projektu nowych przepisów – zauważa "Rzeczpospolita".

Przychody, jakie sama tylko Ekstraklasa czerpie z reklam, są niebagatelne. W 2019 r. przyniosły one klubom 283,6 mln zł. A próg obligujący do płacenia podatku od reklamy zewnętrznej został ustanowiony na poziomie 1 mln zł.

Czy rzeczywiście wkrótce zapłacimy więcej tylko dlatego, że sieci drukują miliony gazetek, które później zalegają w naszych skrzynkach pocztowych? Nie jest to przesądzone. Rząd zaznacza, że to, co zaprezentował przed kilkoma dniami, to dopiero założenia i wkrótce przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, które mogą doprowadzić do jego modyfikacji.