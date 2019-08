handel Jacek Frączyk 52 minuty temu

Podatki sieci handlowych. Sprawdziliśmy, ile zagraniczne firmy płacą w Polsce, a ile u siebie

Niektóre duże zagraniczne sieci handlowe w Polsce od lat notują straty. Przez to nie płacą podatków dochodowych. To jednak nie reguła, ale wyjątki. Money.pl sprawdził, ile te sieci oddają polskiej skarbówce, a ile wynosi średnia wysokość podatku, jaki płacą we wszystkich krajach, w których działają.

